„Złoty chłopak” odcinek 87. Ferit potajemnie odwiedza żonę! Seyran pozostaje nieugięta [STRESZCZENIE ODCINKA]

87. odcinek serialu „Złoty chłopak” we wtorek, 02.01.2024:

Streszczenie 87. odcinka „Złoty chłopak”:

İfakat spiskuje nie tylko przeciwko Seyran. Chce się też pozbyć Abidina i Latifa. Nastawia Halisa przeciwko nim. A potem dzwoni do Saffeta, żeby go wysłać do Kazima. Pelin prosi o pomoc dawną koleżankę Ferita. Dziewczyna obiecuje, że się spotka z Feritem i spróbuje go przekonać do Pelin. Ferit po kryjomu odwiedza Seyran. Dziewczyna jest nieugięta, nie chce wracać do posiadłości. Dla Ferita to oznacza tylko jedno - rozwód.