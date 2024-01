32. Finał WOŚP. Zobacz zdjęcia! Tak gwiazdy wspierały Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Blanka, Miss Polonia 2023 Ewa Jakubiec i inni

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Za nami 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznej zbiórki to „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba chorych wśród dorosłych i dzieci. Za uzbierane pieniądze zakupiony zostanie sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów. Huczny finał odbył się 28 stycznia.

Kto gra z WOŚP

W kraju i na świecie na ulice wyszło ponad 120 tysięcy woluntariuszy, którzy zbierali datki do kolorowych puszek, a w zamian rozdawali charakterystyczne, czerwone serca. Łącznie utworzono ponad 1600 sztabów, w tym 101 zarejestrowanych za granicami kraju. Tym razem centrum dowodzenia, z którego Jurek Owsiak dyrygował Orkiestrą, znalazło się na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie.

Przez cały dzień studio odwiedzali liczni goście, dla których tradycją jest wspieranie zbiórki. Jak zwykle w finał WOŚP zaangażowało się wiele gwiazd: aktorów, muzyków czy sportowców. Jedną z najgłośniejszych akcji zorganizowała tenisistka, Iga Świątek. Pierwsza rakieta świata zaoferowała swoją czerwoną suknie projektu Magdy Butrym, którą założyła podczas ceremonii Finałów WTA. Do tego gwiazda sportu dorzuca autograf z dedykacją. Viki Gabor wystawiła na WOŚP 3 interaktywne zabawki Furby oraz stand Furby, który był prezentowany na koncercie Viki x Furby w listopadzie 2023.

Aukcje i licytacje 32. Finału WOŚP

Jakby tego było mało, młoda gwiazda oferuje spotkanie w dowolnym mieście w Polsce. Agnieszka Radwańska także gra w Orkiestrze Jurka Owsiaka. Na aukcji można wylicytować indywidualny trening pod jej czujnym okiem. Kapitan polskiej drużyny futbolowej, Robert Lewandowski wystawił na aukcję swoją koszulkę z podpisami zawodników FC Barcelona. Qczaj z kolei trening personalny oraz nocleg ze śniadaniem w Warszawie. Modelka, Joanna Krupa zaoferowała wspólne gotowanie wraz z jej siostrą, Martą. Maciej Orłoś najbardziej hojną osobę oprowadzi po studiu Teleexpresu. Marcin Gortat przygotował prawdziwą gratkę dla fanów sportu. Można wylicytować lot śmigłowcem na żużlowe Grand Prix wraz ze słynnym koszykarzem. A to tylko kilka przykładów na to, że polskie gwiazdy mają wielkie serca!

W studio na Błoniach Stadionu Narodowego pojawili się m.in.: Anna Lewandowska, Magdalena Schejbal, Dorota Gardias, Krzysztof Skórzyński, Joanna Przetakiewicz, Julia Kuczyńska, Monika Olejnik, Ewa Jakubiec, Andrzej Seweryn, Tatiana Okupnik, Jankes, Andrzej Pągowski, Rafał Trzaskowski, Marta Kuligowska, Katarzyna Sokołowska oraz Olivier Janiak. Jak na Orkiestrę przystało, nie zabrakło też muzyki. Na scenie w Warszawie zagrali m.in.: Tulia, Kwiat Jabłoni, Dorosłe Dzieci, Hoffmaestro, Bokka, Poparzeni Kawą Trzy, Enej, LemOn, Wojtek Szumański, Pull The Wire czy Golden Life. Tego dnia w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie odbyło się setki imprez, koncertów i wydarzeń organizowanych przez sztaby WOŚP. Jak co roku, o godzinie 20 zgromadzona publiczność mogła podziwiać symboliczne „światełko do nieba”. Choć nie znamy jeszcze dokładnego wyniku 32. Finału WOŚP, prawdopodobnie uda się pobić zeszłoroczny rekord, który wynosił 243 259 387,25 złotych.

źródło: AKPA.

Zobacz zdjęcia z 32. finału WOŚP!