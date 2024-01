Doda nie wspiera Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Powodem zachowanie Jurka Owsiaka. „Bardzo niehonorowe i nieprzyjacielskie”

Doda nie wspiera WOŚP. Powodem zachowanie Owsiaka

Co roku coraz liczniejsze grono gwiazd i celebrytów dołącza do licytacji organizowanych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To również można różnie oceniać, niemniej jednak - pieniądze idą na szczytny cel, co zdaniem wielu usprawiedliwia kosmiczne kwoty, jakie żądają niektóre gwiazdy za np. możliwość spotkania lub część swojej garderoby. Co zamożniejsi fani są z kolei gotowi zapłacić bajońskie kwoty za taką możliwość, a pieniądze idą na walkę o zdrowie.