„40 kontra 20”. Dżoana Maloney zaczynała jako „Żona Hollywood”. Zanim szukała miłości, pławiła się w luksusach w Kalifornii!

Przyjechała prosto z Californii, gdzie od lat prowadzi z powodzeniem własną firmę w branży nieruchomości. Specjalizuje się w doradztwie inwestycyjnym, wycenach i sprzedaży ekskluzywnych rezydencji. Ma podwójne obywatelstwo – polskie i amerykańskie. Jej drugim domem jest Polska i Włochy, gdzie spędza pól roku skupiając się na nowych możliwościach biznesowych. Życie w Ameryce zainspirowało ją do samorozwoju, przekraczania własnych barier i wiary w osiąganie niemożliwego. Dzięki tym doświadczeniom chce inspirować innych i towarzyszyć im na drodze do zmiany jako life i business coach. Jej pasją jest joga, medytacja, zdrowe odżywianie, holistyczny styl życia, które przejęła jako mieszkanka Californii. W wolnym czasie podróżuje. Jest osobą kochającą, uczuciową, wrażliwą. Szuka miłości i osoby, która by dzieliła z nią jej zwariowane życie. Uwielbia adrenalinę i nowe wyzwania, w jej towarzystwie nie można się nudzić - przybliża sylwetkę Maloney produkcja programu.