„After 5. Na zawsze”. Przed nami wielki finał! To naprawdę koniec historii miłosnej Hardina i Tessy?

Możliwe scenariusze

Doskonałe wieści dla wszystkich fanów filmu "After". Po kilkukrotnym przełożeniu premiery, wszystko wskazuje na to, że w końcu znamy ostateczną datę wejścia do kin filmu "After 2"! Do tego jedną z…

Co wydarzy się w „After 5. Na zawsze”?

Gdy przyjaciele rzucają mu wyzwanie, by uwiódł piękną Natalie (Mimi Keene), Hardin wyjeżdża za dziewczyną do Lizbony. Pod gorącym słońcem Portugalii rozkwita romans, ale pojawiają się też kłopoty. Uwieczniona na wideo namiętna schadzka z dziewczyną wycieka przecież do Internetu. Hardin próbuje także wrócić do pisania, które przypomina mu, że im dalej jest od dawnej ukochanej, tym bardziej czuje pustkę, którą po sobie zostawiła. Czy jest jeszcze szansa, by odzyskać to, co stracone? Czy można naprawić dawne błędy i spróbować jeszcze raz?