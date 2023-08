„Akacjowa 38” odcinek 167. Leonor dowiaduje się o ciąży Casildy! Chce, by wyszła za Pabla w jej sukni ślubnej! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Akacjowa 38” odcinek 167. w piątek, 1.09.2023, o godz. 18:45 w TVP2

Trwa pogrzeb Rity. Felipe odzyskuje świadomość. Pyta o Celię. Trini mówi mu, że wyjechała do rodziny, lecz wkrótce wróci. Rodzina Hidalgo przygotowuje się do przeprowadzki do pałacu. Leonor dowiaduje się, że Casilda jest w ciąży z Pablem i że tych dwoje wkrótce się pobierze. Proponuje Casildzie, by poszła do ślubu w jej sukni ślubnej. Znany malarz namaluje plakat z Ritą jako diwą. Rodzina zarzuca Trini, że zaniedbuje dom, cały czas poświęcając Celii i Felipe.