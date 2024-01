„Akacjowa 38” odcinek 285. Mauro przeprowadza w mieszkaniu Cayetany rewizję. Znajduje TO! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Przed nami 285. odcinek serialu „Akacjowa 38”. Cayetana zaczyna podejrzewać, że German obmyślił intrygę, by to ona trafiła do więzienia posądzona o zabójstwo jego i Manueli. Zaczyna z Ursulą szukać w domu czegoś, co mógł podrzucić, by ją obciążyć, ale nic nie znajduje. Z kolei inspektor Mauro już tak... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 285. odcinku „Akacjowej 38”!