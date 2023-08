Akin z tureckiego serialu „Elif”. Hasan Denizyaran to prawdziwy przystojniak!

Hasan Denizyaran to popularny turecki aktor

„Elif” był jednym z najbardziej popularnych w Polsce tureckich seriali. Nic w tym dziwnego. Telenowela była emitowana na antenie telewizyjnej Jedynki już od 2017 roku! W marcu 2022 r. został zastąpiony przez serial „Zranione ptaki”. Z czasem w serialu pojawiali się coraz to nowi bohaterowie. W ostatnim sezonie jedną z nowych postaci był Akin, do którego wzdychają polskie fanki. W jego rolę wciela się Hasan Denizyaran.

Kim jest nowy przystojniak w serialu?

Niewiele jednak wiadomo o jego życiu prywatnym. Na Instagramie obserwuje go blisko 150 tysięcy osób. Na zamieszczanych przez niego zdjęciach widać, że może pochwalić się wysportowaną sylwetką. Często pozuje do fotek na siłowni. Z mediów społecznościowych dowiadujemy się także, że aktor ma talent muzyczny. Gra na gitarze i całkiem nieźle śpiewa! Na fotografiach często towarzyszy mu mama. Zobacz w galerii zdjęcia tureckiego przystojniaka!

„Elif”: o czym jest serial?

Melek pracowała kiedyś jako służąca u bogatej rodziny Emiroğlu. Zakochała się z wzajemnością w Kenanie, najstarszym synu swoich pracodawców. Jednak matka Kenana nie zaakceptowała związku młodych i odprawiła ciężarną służącą. Melek odeszła pozostawiając ukochanego w przekonaniu, że to ona go porzuca. Nie powiedziała mu także o dziecku. Kiedy rodzi się mała Elif, jej nieznany ojciec żeni się z inną kobietą. Tymczasem choroba zmusza Melek do oddania córki pod opiekę przyjaciółki. Ta zabiera dziewczynkę do domu rodziny Emiroğlu, gdzie Elif zmuszona jest do życia w miejscu, którego nie zna i z obcymi jej ludźmi. Jak potoczą się dalsze losy dziewczynki? Czy poradzi sobie z rozstaniem z mamą i pozna prawdę o ojcu?