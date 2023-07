Aktywnie, leniwie i z rodziną. Tak gwiazdy „Gliniarzy” spędzają wakacje! Z kim chętnie pojechalibyście na urlop?

Gwiazdy „Gliniarzy” na wakacjach!

„Gliniarze” to polski serial paradokumentalny o tematyce kryminalnej, który od 2016 roku zgromadził dużą liczbę wiernych fanów! To właśnie oni ze zniecierpliwieniem czekają na jesień i nowe odcinki ich ulubionej produkcji. W międzyczasie aktorzy spędzają wakacje, odpoczywając i gromadząc siły, by na planie zdjęciowym dać z siebie wszystko!