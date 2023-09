Andrzej Wilk nie żyje. Polski aktor miał 80 lat

Andrzej Wilk nie żyje

Kim był Andrzej Wilk?

Andrzej Wilk urodził się 30 stycznia 1943 roku we wsi Kowala. W 1965 roku ukończył Wydział Aktorski PWST w Krakowie i także wtedy zaliczył debiut teatralny. Był aktorem teatrów: Dramatycznego we Wrocławiu (1965-69), Polskiego we Wrocławiu (1969-82), Współczesnego we Wrocławiu (1982-84), Polskiego w Poznaniu (1984-90). W latach 1990-2017 ponownie aktor wrocławskiego Teatru Polskiego.

Na wielkim ekranie zadebiutował w 1963 roku za sprawą filmu „Ubranie prawie nowe”. W swoim filmowym CV ma takie produkcje, jak m.in.: