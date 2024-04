Aneta Zając wskoczyła w skąpe bikini! Taki widok to prawdziwa rzadkość! Redakcja Telemagazyn

Aneta Zając to jedna z tych gwiazd, które zmagają się z przewlekłym zapaleniem tarczycy, co przekłada się na walkę z wahaniami wagi. Nie jest tajemnicą, że przez lata aktorce przybyło kilka dodatkowych kilogramów. Mimo to, widzowie ją uwielbiają, a ta zdaje się nie mieć żadnych kompleksów związanych z wyglądem swojego ciała. Co więcej, aktorka nawet co jakiś czas pokusi się o wrzucenie swojej fotki w bikini! Jak się w nim prezentuje?