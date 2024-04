Anita Sokołowska pochwaliła się synem! Tak 11-letni Antoni wspierał ukochaną mamę w „Tańcu z gwiazdami”

Anita Sokołowska pochwaliła się swoim 11-letnim synem!

Anita Sokołowska w ostatnim czasie przeżywa prawdziwy rozkwit swojej medialnej kariery! Wszystko dzięki jej udziałowi w obecnej edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie wraz z jej tanecznym partnerem Jackiem Jeschke zaliczają kolejne fenomenalne występy i są jednymi z głównych kandydatów do sięgnięcia po kryształową kulę!

Dawna gwiazda serialu „Przyjaciółki” stała się prawdziwą ulubienicą publiczności, która wspiera ją kolejnymi głosami w tanecznym show. Aktorka w swoich tanecznych poczynaniach może liczyć także na wsparcie swoich najbliższych. W ostatnim odcinku programu widzowie mogli zobaczyć, jak ta wystąpiła w jednym z tańców ze swoim starszym bratem Leszkiem.