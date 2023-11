Anna Iberszer wspomina zmarłych rodziców. Trudno się nie wzruszyć czytając wpis gwiazdy „Rancza”!

Jeżeli oglądaliście serial „Ranczo”, to z całą pewnością Anny Iberszer przedstawiać nie musimy. Jako Francesca Andreoni-Witebska zdobyła ogromną sympatię widzów, którzy do dzisiaj cenią sobie jej grę aktorską i z sentymentem wspominają rolę aktorki w „Ranczu”.

2 listopada był Dzień Zaduszny, który skłania do przemyśleń oraz wspomnień. Właśnie na takie publiczne zwierzenie zdecydowała się Anna Iberszer, która otworzyła się przed swoimi obserwatorami i przyznała, że w tym roku zmarli jej rodzice. We wpisie aktorki czytamy:

Zaduszki. W tym roku odeszli moi rodzice. Zawdzięczam im wszystko. Ciężko opisać ból po ich stracie, codzienne zmaganie się z ich brakiem. Nie sposób pojąć ciężar żałoby dopóki nas nie dotknie. W to Zaduszne Święto życzę ukojenia wszystkim, którzy doświadczają straty. I pragnę podziękować wszystkim, którzy pomagali i nadal pomagają mi przechodzić przez ten trudny czas, bliskim, przyjaciołom, znajomym moim i rodziców za codzienną obecność, słowa wsparcia, za to że trwają w tym ze mną. Bez Was nie dała bym rady. Pierwsze zdjęcie ze stycznia tego roku, nic nie zapowiadało, że będzie jednym z ostatnich. Dzisiaj urodziny mamy❤️