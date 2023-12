„Chłopaki do wzięcia”. Karina przekazała smutne wieści. To jej koniec w programie?

Karina Koch to obecnie jedna z największych gwiazd „Chłopaków do wzięcia”, a przy tym jedna z najaktywniejszych uczestniczek programu w mediach społecznościowych. Ostatnio siostra Stefana podzieliła się ze swoimi fanami wyjątkowym smutnym wpisem. Widzowie nie zobaczą już jej w „Chłopakach do wzięcia”?

Karina z „Chłopaków do wzięcia” przekazała smutne wieści

Karina Koch to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać fanom „Chłopaków do wzięcia”. Kobieta od kilku lat występuje w programie ze swoim bratem Stefanem, gdzie razem wspierają się w poszukiwaniu nowej miłości. Mimo, iż rodzeństwu swego czasu zarzucano utrzymywanie między sobą zbyt bliskich relacji, to zarówno Karina jak i Stefan cieszą się ogromną sympatią telewidzów, którzy nie wyobrażają sobie, aby kiedyś miało ich zabraknąć w programie.

Karina to nie tylko ulubienica wielu widzów programu, ale także jedna z najaktywniejszych uczestniczek show w mediach społecznościowych. Wspólne konto rodzeństwa na Facebooku śledzi już ponad 50 tysięcy osób, które żywiołowo reagują na każdą aktywność Kariny i Stefana w social mediach. Ostatnio gwiazda „Chłopaków do wzięcia” postanowiła przekazała swoim fanom wyjątkowo smutne wieści.

Okazuje się, że przez to, że Karina miała ogromne problemy ze znalezieniem stałej pracy w swojej okolicy, zmuszona została do wyjazdu za chlebem do Niemiec. Ze smutkiem wyznała, że opuszcza swój rodzinny dom, a także ukochane zwierzęta, mając nadzieję, że jej emigracja nie będzie jednak trwała zbyt długo. Dziś wyjeżdżam do Niemiec, muszę zostawić rodziców i moje kociaki, szczurki 😭 Pomimo że nie jadę na długo to mega się stresuje i jest mi przykro.. Próbowałam pracować w kraju ale tu w pobliżu jest mało możliwości dla kobiet.. Najniższa krajowa + koszty dojazdu zwyczajnie się nie opłaca.. Więc jadę za granicę, tam jest inny świat jak chodzi o zarobki... - czytamy we wpisie Kariny na Facebooku.

Czy wyjazd Kariny z kraju oznacza, że widzowie nie zobaczą jej już w kolejnym sezonie „Chłopaków do wzięcia”? Póki co nie sposób na to odpowiedzieć. Trudno jednak nie uniknąć skojarzeń z inną bohaterką programu, która również wyjechała do Niemiec do pracy, po czym już się nie pojawiła w produkcji Polsat Play. Mowa tu o Zuzi, która po ślubie z Tancerzem udała za zachodnią granicę za chlebem, po czym (nie licząc kilku wideokonferencji telefonicznych i jednego krótkiego powrotu) przestała występować w „Chłopakach do wzięcia”. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku niemałe znaczenie miał fakt, że małżeństwo Zuzi i Tancerza ostatecznie się rozpadło.

Myślicie, że wyjazd Kariny wpłynie na jej obecność w nowych odcinkach „Chłopaków do wzięcia”?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!