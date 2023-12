Będzie weselicho? Przyłapaliśmy Gosię Andrzejewicz na przymiarkach sukni ślubnej!

Kim jest Gosia Andrzejewicz?

Gosia Andrzejewicz wyjdzie za mąż?

Gosia Andrzejewicz została przyłapana, jak pod osłoną nocy, w jednym z salonów ślubnych w Warszawie, przymierzała suknię ślubną. Wygląda na to, że piosenkarka w końcu szykuje się do ślubu. Co więcej, zmieniła zdanie, bo jeszcze kilka lat temu twierdziła, że „ślub do niczego nie jest jej potrzebny”. Artystce towarzyszył manager. Na pytanie, o planowany termin ślubu, niestety, nie chciał udzielić informacji.