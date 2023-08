„BrzydUla”. Złotousta Violetta Kubasińska przeszła do historii swoimi powiedzonkami. Macie swoje ulubione?

Najlepsze teksty Violetty z "BrzydUli"

Magda i Paweł z serialu „M jak miłość” to jedna z najbardziej lubianych par w historii produkcji! Dzisiaj przyjaciele, kiedyś byli w sobie zakochani do szaleństwa! Czy jeszcze do siebie wrócą

Można jednak stwierdzić, że to nie główni bohaterowie skradli show! Wybuchy gniewu Aleksa (Mariusz Zaniewski), szaleństwa Pshemko (Jacek Braciak) i oczywiście niezastąpiona Violetta Kubasińska (Małgorzata Socha) to drobne smaczki, dzięki którym kochamy wracać do starych odcinków "BrzydUli". W końcu Viola, sekretarka Marka, to prawdziwy hit! Jej cechą charakterystyczną, oprócz uroku osobistego i dbałości o wygląd, są jej teksty.

Kubasińska jest mistrzynią przekręcania związków frazeologicznych i tworzenia własnych powiedzonek, które niezmiennie nas bawią! Cała postać Violetty (przez "V" i dwa "t") została tak zbudowana, że widzowie ją pokochali, a jej odtwórczyni, Małgorzata Socha, zyskała wielką popularność.