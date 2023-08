„M jak miłość”. Magda i Paweł to według wielu najpiękniejsza para z serialu! Zobaczcie historię ich miłości

Magda i Paweł z "M jak miłość" - historia miłości

Ani Magda, ani Paweł nie zapomnieli jednak o obietnicy sprzed lat. Budzyńska zawsze może liczyć na Zduńskiego i to właśnie do niego udała się po tym, jak Andrzej ją zdradził. Paweł przypomniał wtedy, że złożyli sobie pewną obietnicę:

- Obiecywałaś mi, że jeśli do czterdziestki się z nikim nie zwiążemy, wyjdziesz za mnie za mąż. I co, pani Budzyńska? Wystawiłaś mnie!

- O przepraszam, najpierw to ty wystawiłeś mnie! I teraz znowu to robisz.