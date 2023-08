„Ranczo”. Tak dziś wygląda serialowy Szymek Solejuk, czyli Maciej Cempura! Wyrósł na prawdziwego przystojniaka!

Maciej Cempura, czyli Szymek Solejuk z „Rancza”

Maciej Cempura to syn aktorów płockiego teatru, Doroty i Szymona. To rodzice wprowadzili go w świat małego ekranu. Zaczynał od udziału w telewizyjnej kampanii reklamowej "Pij mleko, będziesz wielki". Potem pojawił się w Ranczu jako niezwykle utalentowany syn Solejuków. Talenty odziedziczył po mamie, Kazimierze (Katarzyna Żak) - prostej i skromnej kobiecie, która w toku akcji wykazuje niezwykłe zdolności lingwistyczne. Opanowuje niemiecki, angielsku, włoski i francuski. Robi tez najlepsze pierogi w gminie. Ojciec, Maciej (Sylwester Maciejewski), to krewki i porywczy "ławeczkowicz". Szymek Solejuk otrzymuje stypendium naukowe, z czego dumne stają się całe Wilkowyje.