„Chłopaki do wzięcia”. „Gregor” to największe ciacho w historii programu? Kobiety oszalały na jego punkcie!

Kim jest „Gregor” z „Chłopaków do wzięcia”?

„Chłopaki do wzięcia” to program, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Produkcja na antenie Polsat Play nadawana jest od 2012 roku i przez ten czas zdobyła ogromną popularność. Przez program przewinęła się całą masa pochodzących z wsi i małych miasteczek uczestników, liczących na to, że pomimo wszelkich przeciwności losu uda im się wreszcie znaleźć długo wyczekiwaną miłość. Do tej pory format doczekał się już 23 sezonów i nic nie wskazuje na to, aby produkcja miała na tym poprzestać.

Kobiety oszalały na punkcie „Gregora”!

Były fanki, było wszystko. Kobiety i samochody idą w parze. Były takie dziewczyny, że przychodziły, tam gdzieś na biuście, tam gdzieś tam, chciały ten autograf. Byłem wtedy żonaty i często odmawiałem, bo chciałem trzymać klasę taką - zdradził w jednym z odcinków.

Teraz, gdy małżeństwo Grzegorza należy już do przeszłości, ten liczy na to, że uda mu się znaleźć miłość dzięki „Chłopakom do wzięcia”. Wszystko wskazuje na to, że „Gregor” dziś może cieszyć się równie dużym zainteresowaniem kobiet, co w trakcie swojego pobytu w Niemczech. Od czasu, gdy pojawił się on w programie, w zakładce „Chłopaków do wzięcia” na naszej stronie aż zaroiło się od komentarzy, w których internautki piszą, że chętnie nawiązałyby z nim znajomość:

Proszę o kontakt telefoniczny do Grzegorza. Gregor

