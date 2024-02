„Chłopaki do wzięcia”. Karina wychowuje nastoletnie dziecko!? Kto jest jego ojcem? Redakcja Telemagazyn

Od pewnego czasu serce Kariny Koch znów jest zajęte. Gwiazda „Chłopaków do wzięcia” kilka miesięcy temu związała się mężczyzną, który ma nastoletniego syna z poprzedniego związku. Co na to Karina?