„Chłopaki do wzięcia”. Pamiętacie pierwszą dziewczynę „Szczeny”? Dziś Mariola nie przypomina dawnej siebie!

Tak dziś wygląda pierwsza miłość Ryszarda „Szczeny” Dąbrowskiego

Nie jest tajemnicą, że choć „Chłopaki do wzięcia” to produkcja skupiająca się na miłosnych perypetiach występujących w niej kawalerów, to przez ponad 10 lat programu wielokrotnie pojawiały się w nim również uczestniczki, które nie raz potrafiły przyćmić głównych bohaterów produkcji. Bez wątpienia jedną z takich osób była niejaka Mariola, która tworzyła romantyczną relację ze słynnym „Szczeną”, nim ten związał się ze swoją obecną ukochaną Joanną Wielochą.

„Rysio jest najfajniejszym facetem na całym świecie” - mówiła swego czasu zakochana Mariola przed kamerami programu. Choć uczucie łączące było odwzajemnione i zdawało się być wyjątkowo silne, to finalnie po niedługim czasie związek pary się rozpadł. Po tym zdarzeniu Mariola zniknęła z „Chłopaków do wzięcia” i na długie lata słuch o niej zaginął.