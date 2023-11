Co dziś robi serialowy Herkules? Kevin Sorbo wciąż imponuje sylwetką godną mitycznego półboga! Zobacz, jak się zmieniał!

Ckliwe telenowele i seriale o herosach to żadna nowość - dowodem jest choćby serial „Herkules”, który w latach 90. cieszył się ogromną popularnością. W tytułowego mitycznego półboga wcielał się Kevin Sorbo. Co dziś słychać u serialowego herosa? Dalej imponuje formą! Zobacz, jak się zmienił - w galerii publikujemy wyjątkowe zdjęcia!

Na przełomie lat 80. i 90. telewizja, zwłaszcza za naszą zachodnią granicą, miała się już świetnie i oferowała widzom coraz bogatszą ofertę. Ta powoli, ale sukcesywnie, wędrowała także do Polski, zdobywając fanów wśród obywateli kraju nad Wisłą. Jedną z takich produkcji, którą pokochali Polacy, była między innymi kultowa już dziś brazylijska telenowela „Niewolnica Isaura” czy amerykańska opera mydlana „Moda na sukces”.

Ogromną popularnością cieszyła się również inna produkcja - „Herkules”. Główną rolę mitycznego półboga odgrywał Kevin Sorbo. Na przestrzeni lat 1995-1999 nakręcono w sumie 111 odcinków. Przed serialem w 1994 roku powstały pełnometrażowe filmy telewizyjne - Herkules i Amazonki, Herkules i zaginione królestwo, Herkules i ognisty krąg, Herkules w królestwie podziemi oraz Herkules w labiryncie Minotaura. Sorbo jako Herkules pojawiał się także w równie kultowym już dziś serialu „Xena: Wojownicza księżniczka”.

Kariera Kevina Sorbo

Zanim jednak Sorbo związał się z aktorstwem, dorabiał jako ochroniarz i pracował w Europie jako model, występując w ponad 150 reklamach, m.in. BMW, Coca-Cola Light, piwa Budweiser, whiskey Jima Beama This ain't Jim Beam i Lexus. Dopiero w 1986 przyjechał do Los Angeles, gdzie studiował aktorstwo, a rok później pojawił się w Hollywood. Wystąpił gościnnie w sitcomie sportowym HBO Jeden z dziesięciu (oryg. 1st & Ten, 1988), operze mydlanej NBC Santa Barbara (1991) i sitcomie NBC Zdrówko (oryg. Cheers, 1992). Sorbo został zaangażowany również do roli doktora Tadeusza Kocińskiego w telewizyjnym serialu NBC Stan krytyczny (oryg. Condition: Critical, 1992). Pojawił w także w serialach Napisała: Morderstwo (oryg. Murder, She Wrote, 1993) i Komisarze (oryg. The Commish, 1993). Rok później zadebiutował na dużym ekranie w filmie Rzeź niewiniątek (oryg. Slaughter of the Innocents, 1994). Gdy jego przygoda z produkcją dobiegła końca, aktor nie porzucił fachu, a poświęcił się filmom religijnym klasy B. W wywiadach nie krył również, że jawne przyznanie się do wiary sprawiło, że został zepchnięty na boczny tor w branży.

Pracę na planie serialu o mitycznym półbogu przypłacił zresztą zdrowiem. Swoją historię opisał w wydanej w 2012 r. książce pt. True Strength: My Journey from Hercules to Mere Mortal and How Nearly Dying Saved My Life.

W 1997 roku zacząłem doświadczać mrowienia i uczucia zimna w palcach lewej dłoni oraz piekący ból na lewym boku. Po wizycie u lekarza okazało się, że mam guza na lewym ramieniu. Zalecono mi biopsję, ale zanim do niej doszło, guz zdecydował się działać na własną rękę. Okazało się, że tętniak był przyczyną setek zakrzepów w ramieniu, trzy trafiły do mojego mózgu. W wieku 38 lat dowiedziałem się, że jestem tylko śmiertelnikiem - wyznał na łamach Huffington Post.

Życie prywatne Kevina Sorbo

Serialowy Herkules odbiega od hollywoodzkich standardów, co sam podkreśla. Od 1998 roku jest mężem jednej i tej samej kobiety, Sam Jenkins, z którą doczekał się trójki pociech: Braedena Coopera, Shane'a Haakena i Octavii Flynn. - Śmiałem się, gdy świętowaliśmy nasze dziesięciolecie, że w przeliczeniu na lata Hollywood to jest to jak złote gody. Do tej pory powinienem mieć trzy żony. Chyba nie podążam drogą typową dla Hollywood - wspominał w wywiadzie dla portalu Celebrity baby scoop.

Jak wyglądał kiedyś, a jak wygląda dziś Kevin Sorbo? Sprawdź w galerii poniżej!

