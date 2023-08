„Co ludzie powiedzą?”. Patricia Routledge ma już 94 lata. Jako Hiacynta Bukiet rozśmieszała Polaków!

Co ludzie powiedzą?" to kultowy brytyjski serial komediowy, którego powtórkowe emisje są nadawane przez polskie telewizje do dzisiaj. To nie powinno dziwić, bowiem Polacy naprawdę pokochali ten serial! Gdy pierwotnie "Co ludzie powiedzą?" nadawała stacja TVP 2, widzowie wprost nie odchodzili od ekranów śledząc losy Hiacynty Bukiet i jej wyjątkowo cierpliwego oraz wyrozumiałego męża, Ryszarda.

EastNews