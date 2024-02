Córka Tomasza Oświecińskiego dziś nie przypomina dawnej siebie! Pamiętacie początki małej Mai Oświecińskiej w „Na Wspólnej”?

Maja Oświecińska ma już 14 lat i pomału wyrasta na prawdziwą telewizyjną gwiazdę. Ukochana córka Tomasza Oświecińskiego już od małego gościła na telewizyjnym planie i przez ten czas zmieniła się nie do poznania! Pamiętacie jej początki w „Na Wspólnej”? Sprawdźcie, jak przez lata zmieniła się Maja Oświecińska.

Tak się zmieniała Maja Oświecińska

ZOBACZ ZDJĘCIA Maja Oświecińska to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia. 14-latka, która prywatnie jest córką znanego aktora Tomasza Oświecińskiego, w ostatnich latach pojawia się w coraz to kolejnych znanych produkcjach. Można było ją zobaczyć m.in. w „Kobietach mafii” czy filmie „Miłość do kwadratu jeszcze raz”, a od pewnego czasu Maja występuje w serialu „Pierwsza miłość”, gdzie wciela się w rolę córki serialowego Artura Kulczyckiego.

Rozwiń

Dziś Maję Oświecińską kojarzy niemal każdy. Jeśli nie z telewizyjnych ekranów, to z imprez na salonach, gdzie nierzadko bryluje ze swoim znanym tatą. Gołym okiem widać, że 14-latka wyrosłą na prawdziwą pannicę i bliżej jej już do dorosłej kobiety niż do małego dziecka? A jak wyglądała jeszcze kilka lat temu, gdy dopiero debiutowała na małym ekranie?

Telewidzowie po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć Maję Oświęcińską w 2015 roku, kiedy to dołączyła do obsady serialu „Na Wspólnej”. Córka Tomasza Oświecińskiego wówczas jako zaledwie 6-letnia dziewczynka wcieliła się w postać Julii Nowak, córki serialowego Igora, którą gra do dziś. Pamiętacie ją z okresu, gdy stawiała swoje pierwsze aktorskie kroki na planie „Na Wspólnej”? Sprawdźcie w galerii, jak przez lata zmieniła się Maja Oświecińska!

