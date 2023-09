„Doda. Dream Show”. Doda zmiażdżona przez widzów 1. odcinku programu. Nie zostawili na niej suchej nitki!

„Doda. Dream Show”. Doda zmiażdżona przez telewidzów 1. odcinku programu

W poniedziałek 4 września o godzinie 20:00 wystartował jeden z hitów jesiennej ramówki Polsatu - „Doda. Dream Show”, w którym zostały pokazane kulisy przygotowań wokalistki do jej wymarzonej trasy koncertowej. W programie nie zabrakło również szczerych wyznań gwiazdy, która zdradziła m.in. że właściwie to znienawidziła trasy koncertowe i nie znosi ich organizować. – Tras nie gram od trzech lat, po 20 latach grania non stop. Nie tęsknię, nienawidzę tras koncertowych, a bardzo je kochałam i były moim wielkim marzeniem – stwierdziła.

W 1. odcinku „Doda. Dream Show” widzowie mieli okazję przekonać się, jak wygląda współpraca wokalistki z jej sztabem koncertowym. Duża uwaga skupiła się na osobie Rafała, który jest jej menadżerem koncertowym. Wokalistka podczas wizyty u terapeutki zarzuciła mu m.in to, że niewiele robi i nie jest kreatywny. Obarczyła go również odpowiedzialnością za jej wypadki na scenie. Z kolei Rafał twierdził, że Doda żąda od niego niemożliwego i pragnie atrakcji oraz efektów specjalnych, na które na naszym rynku trudno sobie pozwolić. Nie wykluczone, że w kolejnym odcinku programu Doda może postanowić zerwać współpracę z Rafałem.