„Doda. Dream Show” odcinek 4. Doda zastrasza swój sztab? Producent nie miał nic do gadania!

Plaża w Ciszycy. Doda na spacerze z terapeutką Małgorzatą Filipiak. Gwiazda przyznała, że pomimo burzliwej rozmowy, sytuacja z Rafałem Bogaczem się ustabilizowała. Duet może na siebie liczyć. Artystka ma jednak inne zmartwienia na głowie. - Brakuje mi czasu. Wolne od reality, to czas, żeby pójść na salę koncertową, tańce, śpiewanie, przymiarki. Praktycznie jest tak codziennie - przyznała. Kobiety poruszyły również temat depresji. To choroba, z którą w pewnym momencie zmagała się wokalistka. Małgorzata Filipak stwierdziła, że wyznanie sprawiło, że na terapię zapisało się wiele osób potrzebujących. - Jeżeli w tym momencie moja historia może w jakikolwiek zainspirować ludzi czy zachęcić ich, by uratować kolejne życie, to aż człowiek chce powiedzieć: było warto - mówiła gwiazda.

Ustaleń w sprawie koncertów ciąg dalszy. Nadal dochodziło do nieporozumień w kwestii cen biletów. - Naszym problemem nie jest to, po ile sprzedajemy bilety, ale że mamy bardzo trudny termin wynikający z kalendarza. Sprzedanie czwartku... to jest najtrudniejszy dzień - tłumaczył Łukasz Zaradkiewicz. - Doda ma swoje zdanie, wierzę w to, że ona wie, co robi - powiedział producent, przystając na to, czego pragnie gwiazda. Poruszono również kwestię wieku, od którego można wejść na koncert. Ograniczenie ustawiono ostatecznie na 14 lat.

Czas wolny z przyjaciółką. Doda w rozmowie z Oliwką o życiu prywatnym i eksponowaniu go w mediach społecznościowych. - Byłam głupia, bo sto razy mówiłam, że nie będę pokazywać swojego związku w sieci, a mój jedyny progres był taki, że nie chodziłam na ścianki i nie dawałam żadnego wywiadu, a jednak na Instagramie też nie można pokazywać. Nigdzie nie można pokazywać - tłumaczyła gwiazda. Dziewczyny udały się do najgłębszego w Europie Centrum Nurkowania. Doda przełamała swój lęk i z pomocą instruktorki przepłynęła pod wodą w syrenim ogonie. - Rewelacja. Jestem do tego stworzona - stwierdziła wokalistka.