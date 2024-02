Dorota Szelągowska w nowej roli! Będzie oceniać uczestników programu „MasterChef Nastolatki”! Redakcja Telemagazyn

Już w najbliższą niedzielę, 3 marca na antenie TVN-u zadebiutuje program „MasterChef Nastolatki”. To kolejny format - tuż po „MasterChef” oraz „MasterChef Junior” - w którym uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności kulinarne pod presją czasu. Tym razem jednak za stanowiskami staną nastolatki w wieku od 13 do 17 lat. Pretendentów do tytułu MasterChefa wśród tej grupy wiekowej oceniać będą: znany już wszystkim Michel Moran, Tomasz Jakubiak oraz Dorota Szelągowska, która podjęła się nowego zadania! Sprawdzi się?