Dyrektorka hospicjum wyjawiła, jak wyglądały ostatnie chwile Marzeny Kipiel-Sztuki. Te informacje rozdzierają serce. „Nie myślała, że umrze”

Nie żyje Marzena Kipiel-Sztuka

Ostatnie chwile Marzeny Kipiel-Sztuki

Gdy Marzena do nas trafiła, nie myślała, że umrze. Ja też wierzyłam, że wyjdzie z tego. Że jeszcze dla nas zaśpiewa, że zrobimy wiele razem. Bardzo dużo rozmawiałyśmy, zaprzyjaźniłyśmy się, a ona mi zaufała. Te rozmowy były bardzo długie, opowiadała o swoim życiu od urodzenia po śmierć. Była gadułą i czasami personelowi było trudno wyjść z jej pokoju, bo miała zawsze coś ciekawego do powiedzenia. Wszyscy ją bardzo polubili i Marzena zostanie w naszych sercach już na zawsze - wyznała w rozmowie z Faktem.

Jak zdradziła Wierzbicka, aktorka zawczasu przygotowała wszystko, co do najdrobniejszych szczegółów. - Wszystko przygotowała, nawet ubrania i to jak ma wyglądać w trumnie. Podobała jej się moja garsonka, więc zamówiłyśmy jej taką samą, to były spodnie i marynarka. Kupiła też nowe buty, bluzkę, bieliznę, wszystko, nawet stópki - wspominała.