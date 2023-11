Edyta Geppert kiedyś i dziś. Tak się zmieniała kultowa „piosenkarka, która śpiewa piosenki”. Publikujemy unikalne zdjęcia!

Edyta Urszula Geppert-Loretz to dla wielu legendarna dziś wokalistka, a także członkini Akademii Fonograficznej ZPAV. Urodzona 27 listopada 1953 roku w Nowej Rudzie w 2023 roku artystka celebruje 70. urodziny. Trudno jednak byłoby odgadnąć jej wiek polegając jedynie na zdjęciach!

Edyta Geppert - nagrody, wyróżnienia

Geppert zapisała się w historii polskiej muzyki złotymi literami. Kariera w muzyce była jej wręcz pisana - pochodzi z muzykalnej rodziny i otrzymała od dziadka akordeon w wieku pięciu lat. W młodości występowała w Zespole Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” i uczyła się na Wydziale Piosenki w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Sceniczny debiut zaliczyła w 1984 roku, gdy stanęła przed publicznością zgromadzoną na V Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Branża szybko poznała się na jej talencie - za wykonanie utworu „Jaka róża, taki cierń” zdobyła Nagrodę Główną im. Karola Musioła na XXI Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Fani Edyty Geppert cenią artystkę za wyjątkowe podejście do muzyki i piosenek oraz występów. Preferuje ona własny recital jako najlepszą formę kontaktu z publicznością - w swojej karierze dała około 3 tysiące recitali na żywo! Geppert nie znosi również szufladkowania - o samej sobie mówi, że jest piosenkarką, która śpiewa piosenki. Jak niegdyś wyznała; piosenka to dla niej „rodzaj wiersza krótkiego, do którego dodaje się muzykę, aby był śpiewany przy okazjach towarzyskich takich, jak: przy stole, z przyjaciółmi, z ukochaną, aby lżej znosić nudę, jeśli się jest bogatym oraz aby lżej znosić nędzę, jeśli się jest biednym”. W swojej karierze wykonywała nie tylko spokojne i nastrojowe utwory. Z powodzeniem mierzyła się z piosenką dramatyczną, refleksyjną, liryczną czy kabaretową i wykonywała także utwory z muzyką country, hardrockową i heavymetalową oraz rap.