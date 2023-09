„Emanet” odcinek 102. Łakomstwo Sultan ujawnia, czym są cukierki. Yaman odkrywa, co zrobił Ozan z fontanną! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 102. w poniedziałek, 4.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Kiraz ma żal do Alego, że w nią nie wierzy. Ali jest urażony jej słowami, sugerującymi, że utrudnia jej nowy start. Kiraz rozpoczyna pracę w nowej firmie. Oprócz pakowania cukierków ma też zajmować się gotowaniem. Gdy przynosi cukierki do domu, w pakowaniu pomagają jej Sultan i Nadire. Łakoma Sultan zjada kilka cukierków, co bardzo ją pobudza. Ciotka nie może usiedzieć w miejscu, tańczy i śpiewa. Ali odkrywa, że w cukierkach są narkotyki. Seher domyśla się, że to Yaman naprawił jej łańcuszek. Daje mu do zrozumienia, że to dla niej ważny gest. Tymczasem Ozan rani się i okalecza, po czym dzwoni do Seher mówiąc, że został napadnięty przez Yamana. Na widok pokiereszowanej twarzy Ozana, dziewczyna wygarnia Yamanowi jego brutalność i nieświadoma intrygi jedzie do domu nauczyciela muzyki. W tym samym czasie Yaman przegląda nagrania z kamer i dowiaduje się, że to Ozan przeciął przewody przy fontannie.