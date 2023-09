„Emanet” odcinek 113. Ozan próbuje znów porwać Seher! Reakcja Yamana budzi w niej tylko jedno uczucie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 113. we wtorek, 19.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ali prosi Ibrahima, żeby zawiózł Begüm do sądu. Ta jednak wyszła z jednym z napastników na spotkanie ze wspólnikiem, by odebrać materiał dowodowy. Z powodu opóźnionego lotu Serhat nie stawia się o umówionej porze, a Begüm udaje się uciec. Gdy Ibrahim rozmawia z Alim, Kiraz przekazuje komisarzowi zaszyfrowaną wiadomość. Ali od razu orientuje się, że coś jej nie tak. Niestety, Ibrahim zostaje zakuty w kajdanki przez jednego z przestępców. Alemu w ostatniej chwili udaje się wybawić najbliższych z opresji. Yaman i Seher w drodze na przystań zatrzymują się na niewielkie zakupy. Gdy Yaman idzie do sklepu, Ozan porywa Seher i próbuje zaciągnąć ją do samochodu. Yaman dobiega do mężczyzny i wpadłszy w szał bije go do nieprzytomności. Seher jest przerażona brutalnością Yamana, a on sam zrezygnowany, postanawia wrócić do swojego dawnego, mrocznego życia.