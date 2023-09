„Emanet” odcinek 122. Decyzja Yamana zaskakuje Seher. Selim nawiązuje sojusz z jego wrogiem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 122. w poniedziałek, 2.10.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Trwają przygotowania do rocznicy İkbal i Ziyi. Zuhal ma nadzieję, że będzie to dla niej okazja, by zbliżyć się do Yamana. Wyjaśnia się nieporozumienie między Yamanem a Seher. Yaman radzi się jej w sprawie organizacji. Zakłada, że Seher także weźmie udział, w uroczystości. Ku jego zaskoczeniu Seher postanawia zostać z Yusufem w domu, ze względu na chorobę morską chłopca. W ostatniej chwili Yaman oświadcza, że źle się czuje i także zostaje. Seher jest przerażona perspektywą spędzenia dwóch dni tylko z Yusufem i Yamanem. Wściekła İkbal donosi o wszystkim Selimowi. Selim, chcąc zemścić się na rywalu, informuje Camgöza o policyjnej operacji policji, której celem jest Yaman. Kiraz denerwuje się, że nie podoła pracy w restauracji. Niechęć Bara i gorzkie słowa Sultan wcale jej nie pomagają. Nerwy i niepewność przynoszą fatalne skutki potrawy Kiraz nie nadają się do jedzenia. Korespondencyjna znajoma Ibrahima nalega na spotkanie, Kirpi bezskutecznie próbuje ją zniechęcić.