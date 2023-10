„Emanet” odcinek 123. Seher nie może sobie poradzić z bliskością Yamana. Jego wrogowie zaginają na niego parol! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 123. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Seher nadal nie może sobie poradzić z bliskością Yamana. Próbuje od niego uciekać, ale Yusuf wciąż ciągnie do stryja. Tymczasem wrogowie Yamana zaginają na niego parol... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 123. odcinku serialu „Emanet”.