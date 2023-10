„Emanet” odcinek 125. Yaman jest pod wrażeniem dobroci Seher. Jego sytuacja staje się coraz gorsza! [STRESZCZENIE ODCINKA] Magdalena Bohdanowicz

Co się wydarzy w 125. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Yaman odmawia wszelkich odwiedzin w areszcie, a Seher, mimo zakazu, składa mu wizytę imponując mu swoją dobrocią. Zbierają się nad nim ciemne chmury - ten, który miał pomóc, pakuje go w jeszcze większe tarapaty! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 125. odcinku serialu „Emanet”.