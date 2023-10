„Emanet” odcinek 126. Seher i Nedim dokonują cudu! Yaman zostaje zaatakowany w areszcie! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 126. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Nedim bezskutecznie próbuje skłonić Sedata do mówienia. Przełom następuje, gdy do akcji wkracza Seher! Zuhal tymczasem wyrzuca sobie, że siedzi bezczynnie, a Yaman zostaje zaatakowany. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 126. odcinku serialu „Emanet”.