„Emanet” odcinek 151. Zazdrość Seher tłumi troska Yamana! İkbal i Zuhal wdrażają swój chytry plan w życie [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 151. w poniedziałek, 13.11.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

İkbal zamierza sfabrykować dowody i przekonać Yamana, że Seher pragnie tylko przejąć jego majątek. Podrzuca Seher dyktafon, który ma nagrywać wszystkie jej rozmowy. Tymczasem Ela, córka byłego wspólnika Yamana, odwiedza go w rezydencji i prosi o pomoc w pracy. Młoda kobieta nie może uwierzyć w przemianę, jaka zaszła w Yamanie. Nadire przywozi Seher posag, a w nim cenne pamiątki po rodzicach. Seher ma wyrzuty sumienia, że wychodząc za Kirimlego sprzeciwia się woli ojca. Jedzie więc na cmentarz. Zaniepokojony Yaman rusza jej śladem. Seher jest wzruszona jego troską. İbrahim oświadcza, że zakochał się w Czarnej. Kiraz przekonuje go, że powinien lepiej poznać koleżankę z pracy. Nie jest to jednak proste. Yaman i Seher odwiedzają Arifa. Chociaż młodzi zapewniają, że ich ślub to tylko formalność, mężczyzna wie, że darzą się prawdziwym uczuciem. W rezydencji na Yamana czeka Ela. Seher jest zazdrosna, zwłaszcza kiedy słyszy od İkbal, że Ela i Jaman byli kiedyś parą.