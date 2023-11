„Emanet” odcinek 152. İkbal nie próżnuje i próbuje przekabacić Selima. Seher znajdzie się w niebezpieczeństwie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 152. we wtorek, 14.11.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ela i Yaman spędzają razem dużo czasu, rozmawiając o interesach. Seher, przekonana, że łączy ich wspólna przeszłość, nie może ukryć zazdrości. İkbal jedzie do restauracji Selima i próbuje przekonać go, żeby pomógł jej zrealizować plan rozdzielenia Seher i Yamana. Selim nie chce o tym słyszeć. O mało nie zostają przyłapani przez Seher, która pojawia się, by oficjalnie zaprosić Selima na ślub. Selim po raz ostatni usiłuje przekonać Seher, że nie powinna wiązać się z rodziną Kirimli. Po wyjściu z restauracji Seher wsiada do taksówki podstawionej przez człowieka İkbal. Mężczyzna wywozi ją do wyludnionej części miasta i porzuca. Tymczasem Yaman coraz bardziej niepokoi się nieobecnością Seher. W rezydencji İkbal też nie może doczekać się, aż Seher wróci i opowie o wszystkim Yamanowi, co jest częścią jej perfidnego planu.