„Emanet” odcinek 157. Seher w sukni ślubnej zapiera dech Yamanowi. Selim decyduje się pomóc İkbal w jej planie! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 157. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Widok Seher w sukni ślubnej sprawi, że aż dwóch mężczyzn straci oddech z wrażenia! Sprawi to także, że Selim, który nie może znieść myśli że nie on będzie mężem, decyduje się przyłożyć rękę do nieszczęść. Zuhal wraca z Londynu i nie ma pustych rąk... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 156. odcinku serialu „Emanet”.