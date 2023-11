„Emanet” odcinek 159. İkbal nie może się doczekać kompromitacji Seher. Wszystko idzie zgodnie z planem! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 159. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Begüm spotyka się z Alim, żeby poinformować go, że wyjeżdża do Niemiec, by tam zacząć wszystko od nowa. Selim ma wątpliwości, ale serce nie sługa... İkbal nie może się doczekać kompromitacji Seher. To już tuż-tuż! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 159. odcinku serialu „Emanet”.