„Emanet” odcinek 160. İkbal i Zuhal realizują kolejny etap planu! Seher jest przerażona i mocno skołowana! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 160. w piątek, 24.11.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ibrahim, chcąc zaimponować Czarnej, przechodzi na restrykcyjną dietę. İkbal przypomina Yamanowi, że zgodnie z tradycją Seher powinna wybrać sobie biżuterię. Mężczyzna daje Seher kartę kredytową bez limitu i prosi, by kupiła sobie wszystko, co jej się spodoba. Nie ma pojęcia, że wizyta u jubilera jest częścią planu, jaki uknuła İkbal. Podczas zakupów u jubilera Seher wybiera dla siebie skromne kolczyki i kupuje wieczne pióro dla Yamana. Tymczasem İkbal niepostrzeżenie przekazuje kartę Zuhal, która w innym sklepie ze złotem robi zakupy na bardzo wysoką kwotę. Yaman zaskoczony jest ilością powiadomień z banku. Seher wpada w panikę na wiadomość o poczynionych wydatkach. Co gorsza nie może znaleźć karty Yamana. Mężczyzna jest przekonany, że Seher padła ofiarą kradzieży. Seher obiecuje, że zwróci mu dług, jednak poczucie winy sprawia, że dziewczyna odcina się od domowników. Yaman tłumaczy Seher, że to nie jej wina i podarowuje jej kosztowną bransoletkę.