„Emanet” odcinek 165. Yaman i Seher gotowi na ślub! Spóźniony urzędnik ostatnią deską ratunku dla sióstr i Selima?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 165. w piątek, 1.12.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Nadire oddaje Yamanowi swoją przybraną córkę za żonę. Młodzi udają się do rezydencji. Seher jest zachwycona wystrojem wnętrza. Zuhal jedzie do firmy w poszukiwaniu teczki. To jej ostatnia nadzieja, by powstrzymać ślub. Yaman i Seher z niecierpliwością czekają na spóźniającego się urzędnika. Również Selim jest zniecierpliwiony.

