„Emanet” odcinek 175. Seher jest zawstydzona i oczarowana tym, co przygotował dla niej Yaman! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo" odcinek 175. w piątek, 15.12.2023, o godz. 16:05 w TVP1!

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ibo dostaje nowego laptopa. Mężczyzna jest przekonany, że to Kara za tym stoi. Yaman i Seher wybierają się w podróż poślubną. Frat oddaje Neslihan skradzioną torebkę. Dziewczyna nie posiada się ze szczęścia. Przy okazji okazuje się, że zdjęcie, które zaniepokoiło Frata to jedyna fotografia jej ojca. Frat oddycha z ulgą. Ibo przypadkiem słyszy rozmowę Kiraz i Kary i dowiaduje się, że koleżanka z pracy wie, o jego uczuciu do niej. Seher jest zawstydzona i oczarowana wspaniałościami, które przygotował dla niej Yaman.

