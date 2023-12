„Emanet” odcinek 177. Yaman jest załamany. Zobaczył zdjęcia ukochanej w objęciach Selima! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 177. we wtorek, 19.12.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman nie chce dać wiary słowom Seher, jednak w oczy rzucają mu się zdjęcia ukochanej w objęciach Selima. Yaman przegląda zawartość teczki. Nie może uwierzyć, że Seher tak okrutnie go oszukała. Tymczasem niczego nieświadoma Seher, czeka na męża w hotelowej restauracji. Zaniepokojona jego przedłużającą się nieobecnością dzwoni do Nedima. Ibrahim szykuje się na chwilę, gdy Kara wyzna mu miłość. Neslihan odwiedza Frata na posterunku, by podziękować za odnalezienie torebki. Zuhal i İkbal triumfują, już nie mogą się doczekać końca Seher. Ku ich zaskoczeniu Seher samotnie wraca do rezydencji.