„Emanet” odcinek 178. Yaman jest przekonany, że Seher go zdradziła. Strzela do Selima! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 178. w środę, 20.12.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman nie może odpędzić dręczących go myśli o zdradzie Seher. Neslihan o mały włos nie zostaje potrącona przez samochód. Kierowcą jest młody i bogaty chłopak imieniem Bora. Dochodzi do wymiany zdań, w efekcie której Neslihan policzkuje Borę, czym rani jego dumę. Chłopak postanawia się zemścić. Zakłada się z kolegą, że rozkocha w sobie Neslihan, by następnie ją rzucić. Czarna unika Ibrahima jak ognia w obawie, że ten wyzna jej miłość. Gdy w końcu udaje mu się wyjawić swoje uczucia, Czarna jednoznacznie go odrzuca. Seher nie rozumie, dlaczego Yaman tak oschle ją traktuje. Tymczasem mężczyzna pewny, że został zdradzony strzela do Selima.