„Emanet” odcinek 185. Paranoja Yamana eskaluje. Stawia biednej Seher kolejne warunki i wymagania! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo" odcinek 185. w środę, 03.01.2023, o godz. 16:05 w TVP1!

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Fotograf przynosi ślubne zdjęcia. İkbal prosi Seher i Yamana, żeby wybrali kilka do oprawienia. Jest świadkiem ich wzajemnej niechęci do siebie. Seher nie jest w stanie dłużej znieść oschłego i aroganckiego traktowania przez Yamana. Błaga go o wyjaśnienia. Mężczyzna jednak jest nieugięty. Gdy Seher udaje się do Nadire po radę, Yaman jest przekonany, że poszła na spotkanie z Selimem. Od tej pory Seher ma prosić go o pozwolenie, ilekroć będzie chciała wyjść. Zaniepokojona zachowaniem Neslihan Adalet wyjawia Cengerowi, że ojciec dziewczyny żyje.

