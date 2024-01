„Emanet” odcinek 192. Prośba Yusufa odblokuje coś w Yamanie i Seher? Seans przywołuje wspomnienia! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 192. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Seher przegląda ogłoszenia o domach do wynajęcia, a gdy Yaman każe jej pokazać telefon, do pokoju wpada Ikbal. Okazuje się, że Ziya ma atak nerwowy i dopiero Seher udaje się uspokoić mężczyznę. Prośba Yusufa odblokuje coś pomiędzy nimi? Zuhal przyłapuje Neslihan! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 192. odcinku serialu „Emanet”.