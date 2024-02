„Emanet” odcinek 210. Detektyw zdradza Yamanowi, co zleciła Zuhal. Wściekły rozpoczyna poszukiwania! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 210. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Detektyw dzwoni do Yamana z informacją, że Zuhal kazała go zabić i jest ranny. Na szczęście dla niej nie ma jej w domu, zaś İkbal próbuje ostrzec siostrę. Yaman całkowicie skupia się na odnalezieniu detektywa. Seher obawia się, że jego działania mają na celu odebranie jej Yusufa... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 210. odcinku serialu „Emanet”.