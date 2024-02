„Emanet” odcinek 226. Ikbal jest torturowana! Yaman jej nie uratuje? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ikbal błaga porywaczy, żeby ją wypuścili. Ci jednak nie mają litości i okrutnie torturują kobietę. Seher postanawia wspierać Yamana w czasie poszukiwań Ikbal. Nedim informuje Yamana o śmierci kierowcy Ikbal. Yaman i Nedim nie mogą ustalić, kim są porywacze. Stan Ziji się pogarsza. Mężczyzna jest przerażony wizją życia bez Ikbal. Tymczasem Zuhal prosi Melahat, by nieco zmodyfikowała plan. Chce, by siostra do wszystkiego się przyznała. Ali jest załamany. Nic nie je i nie sypia. Starania cioci Sultan i przyjaciół nic nie dają. Dopiero liścik od Kiraz pozostawiony na lodówce dodaje mu nieco otuchy. Z dań zostawionych przez ukochaną szykuje kolację, podczas której wszyscy wspominają Kiraz. Nedim wpada na trop porywacza, Barona Naciego. Znajduje jego kryjówkę. Yaman przybywa jednak za późno. Porywaczom udaje się zmienić mejsce. Wysokość okupu wzrasta do pięciu milionów dolarów.