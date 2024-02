„Emanet” odcinek 227. Seher jest przybita stanem Yamana. Jest bezradna! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman i Seher wracają do domu bez Ikbal. Ziya się załamuje. Seher jest przybita stanem Yamana i swoją bezradnością. Tymczasem Şengül próbuje wyciągnąć z Ikbal informacje i przyznanie się do winy w sprawie spisku przeciwko Seher. Seher w tajemnicy przed Yamanem zaprasza do domu Firata. Yaman nie ma jej tego za złe. Wręcz przeciwnie, jest wdzięczny policjantowi za pomoc. Gdy dzwoni Baron Naci, Firatowi udaje się ustalić przybliżone miejsce jego pobytu. W sprawie okoliczności śmierci Kiraz, zostaje powołany inspektor. Ali ma zeznawać w sprawie śmierci jej brata.