„Emanet” odcinek 236. Yaman przygotowuje wyjątkowe zaręczyny dla Seher. Kobieta zostanie zabita? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Nieposkromiony apetyt İbrahima, jego bałaganiarstwo oraz ciągłe spory z Fratem coraz bardziej denerwują ciocię Sultan. Yaman przygotowuje wyjątkowe zaręczyny dla Seher, a Seher zamierza upiec dla niego ciasto, wcześniej jednak musi wyjść do sklepu. İkbal natychmiast informuje swojego człowieka o nadarzającej się okazji zabicia Seher, jednak i tym razem nie udaje mu się wykonać zadania. Nękania ze strony Melahat doprowadzają Zuhal do ataku histerii. Zuhal celowo rozbija sobie głowę o ścianę i trafia do więziennego szpitala. Seher jest niepocieszona, gdy orientuje się, że zgubiła obrączkę. Frat i İbrahim próbują zrobić Sultan niespodziankę. Niestety, efekt jest odwrotny do spodziewanego. Neslihan zarzuca Borze kłamstwo, on jednak wszystkiego się wypiera i na dowód pokazuje jej rozbite auto. Okazuje się, że wcześniej podsłuchał rozmowę Neslihan z Fratem i odpowiednio się przygotował. Neslihan przeprasza go za niesłuszne oskarżenia. Seher dostaje od Yamana tajemnicze wiadomości i podąża ich śladem.